Rivolta d'Adda - Nascoste nell'auto rubata patenti e carte di identità trafugate in diverse zone della Lombardia. I carabinieri di Rivolta d'Adda hanno denunciato per ricettazione tre uomini di età compresa tra i 42 ed i 54 anni, tutti con precedenti. Nel primo pomeriggio di ieri la pattuglia dei Carabinieri di Rivolta d’Adda era stata allertata dalla Centrale Operativa di Crema poiché i varchi stradali di videosorveglianza avevano registrato il transito di un’autovettura, una Ford Ka, rubata: l’auto stava procedendo in direzione proprio del Comune di Rivolta d’Adda. La pattuglia ha individuato il mezzo lungo la Provinciale 4, in località Brasilino. La piccola utilitaria è stata fermata nei pressi della stazione Eni lungo la strada: i tre dopo essere stati identificati sono stati sottoposti a perquisizione, così come l'auto. Nascosto all’interno del mezzo i carabinieri hanno trovato numerosi documenti d’identità e di guida appartenenti a persone che avevano subito furti in diverse zone della Lombardia.

© Riproduzione riservata