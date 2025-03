Paga in anticipo gli infissi ma i lavori non partono. Nei guai i titolari della ditta

CASALBUTTANO (Cremona)

Cambiare gli infissi? Diecimila euro. Prezzo che un pensionato ha ritenuto conveniente e così si è accordato con i due titolari di una ditta fuori provincia, uno di 74 anni e l’altro di 53, per cominciare i lavori. I due gli hanno fatto versare i soldi in anticipo. Poi, nel dicembre 2023, è cominciata l’estenuante lotta per fare eseguire i lavori. Senza risultati, tanto che a febbraio l’uomo ha denunciato ai carabinieri la truffa subita. Il pagamento, non eseguito in contanti, è servito ai militari per risalire a chi aveva incassato il denaro.P.G.R.