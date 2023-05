Incidente tra auto e camion sulla Paullese: muore bresciano di 49 anni

Cremoma, 11 maggio 2023 – Violentissimo scontro tra un automobile e un camion: un uomo, di 49 anni e residente in provincia di Brescia, è morto nell’incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio lungo la Paullese in provincia di Cremona.

La dinamica

La vittima, che viaggiava dal Cremasco in direzione del Cremonese, era alla guida della sua Dacia Sandero e si è scontrato con un camion all'altezza del comune di Paderno Ponchielli.

L'impatto è stato molto violento e per la’utomobilista non c’è stato scampo. Il conducente del mezzo pesante, 63 anni, invece ha riportato lievi lesioni.

Cause e dinamica

Cause e dinamica dell'incidente stradale sono al vaglio degli agenti della polizia stradale di Pizzighettone (Cremona) intervenuti sul posto con i vigili del fuoco.

La Paullese è rimasta chiusa al traffico per tre ore.

Il precedente

Ieri a Gorlago (Bergamo) Un uomo di 73 anni, Alessandro Cadei di Villongo,aveva perso la vita mentrlungo l’ex strada provinciale 89, investito da un pullman. L’uomo era uscito per un giro in sella alla sua bici con un gruppo di amici sul lago di Iseo quando, intorno alle 11.30, la comitiva è stata affiancata da mezzo di una ditta di Palosco che procedeva verso Trescore e li voleva sorpassare. Il 73enne a quel punto avrebbe perso l’equilibrio, forse a causa di un tombino, andando a cadere proprio verso il pullman che non ha potuto evitare l’impatto.