Ospitalità natalizia mal ripagata. L’ospite ruba soldi e computer

Lei lo ospita in casa e lui, come ringraziamento, le porta via tutti i soldi e un computer portatile. Poco prima di Natale una donna di San Daniele Po aveva dato ospitalità a una persona. In quei frangenti era andata a ritirare alcune migliaia di euro che poi aveva nascosto in casa, senza però accorgersi che l’ospite aveva visto dove aveva messo i soldi. Al momento di congedarsi lui l’ha ringraziata e se n’è andato. Tutto a posto fino al momento nel quale la donna ha avuto la necessità di utilizzare i soldi nascosti ma, con sua grande sorpresa, là dove dovevano essere, non c’erano più. Inoltre da casa era sparito pure un computer portatile. Inevitabile la denuncia ai carabinieri i quali si sono messi alla ricerca dell’ ospite e in breve hanno scoperto le sue generalità. La vittima ha riconosciuto l’ingrato ospite attraverso alcune foto. Il ladro è stato denunciato per furto, ma della refurtiva, nessuna traccia.

P.G.R.