Segno dei tempi: nuova osteria e tatuaggi: a Crema è “rivoluzione” commerciale in centro

Crema (Cremona) – Tutto pronto per le nuove aperture che in questi primi giorni di maggio animeranno il centro storico di Crema. L’attesa è finita per il locale che debutterà dove una volta si trovava il bar Verdi. Mantiene il nome ma aggiunge Osteria, giusto per far capire che qui si può da adesso anche mangiare. L’inaugurazione in grande stile si è tenuta martedì alle 17, quando è partita la festa con brindisi e musica che è andata avanti fino alle 22. Rivoluzionato l’interno della nuova Osteria Verdi e rifatto completamente il giardino esterno, dove sono stati sistemati i tavoli per i clienti.

Appena più in là, in piazza Garibaldi, a metà mese esordirà l’Hamburgeria, dove finora si trovava il bar di Bandirali. I lavori, anche qui durati non poco, sono terminati. A pochi metri invece chiude il negozio di tappeti “Il Nodo“ che ha resistito meno di un anno e torna nella propria sede di Lodi in attesa di trovare un’altra sistemazione a Crema. Il negozio, che una volta ospitava la gloriosa pasticceria Treccia d’Oro, non resterà vuoto: da agosto dovrebbe ospitare una bottega di alimentari. Sempre in piazza Garibaldi ha aperto l’immobiliare Casa Elite.

Nella piazza resta vuota una sola vetrina, dove fino allo scorso anno si trovava il negozio di abbigliamento Giolina, trasferito in via XX Settembre. Qui sta per aprire a metà della strada un laboratorio di tatuaggi; mentre gli operai sono al lavoro nell’ex negozio di abbigliamento per bambini Sergent Major, dove si sta per trasferire un’attività di cura delle unghie gestita da cinesi. Tornando indietro e passando il Serio, in via Cadorna è in previsione l’arrivo di un Compro Oro dove prima c’era il negozio Dal Ciclista. Qui i tempi di apertura non sono certi, ma si pensa che sarà entro l’estate. Ancora un po’ più in là è stato affittato il negozio al numero civico 53: una pizzeria d’asporto comincerà a lavorare intorno a metà maggio.