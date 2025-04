Nuova sfida in sella: oltre 20mila chilometri nel Nordamerica

Nuova avventura per Maurizio Limonta: il motociclista pandinese, che in sella alla sua Yamaha Ténéré 700 ha girato il mondo. A maggio partirà con l’amico Massimo Elbi, di Liscate, per un viaggio di 25mila chilometri in Nordamerica. "Il viaggio – racconta Limonta – prevede un percorso ad anello che parte da Vancouver, in Canada, per salire fino in Alaska, oltre il Circolo polare artico e raggiungere l’estremo nord del continente americano. Visiteremo luoghi remoti e territori del nord-ovest per poi ridiscendere verso nord-est attraversando tutto il Canada fino al Maine, negli Stati Uniti e proseguire verso il sud della Florida. Da lì punteremo verso ovest toccando la Pennsylvania ed il Texas per poi risalire, tutto l’ovest degli Stati Uniti e chiudere a Vancouver".

P.G.R.