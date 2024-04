Notti insonni di via D’Andrea a Crema, i fracassoni non se ne vanno: “Non ne possiamo più”

Crema (Cremona) – Continua il braccio di ferro tra gli abitanti e i fracassoni notturni di via D’Andrea. Con la comparsa delle forze dell’ordine, qualcuno ha pensato che tutto sarebbe finito o ridimensionato. Niente di più sbagliato. Dal venerdì alla domenica non c’è verso di dormire prima delle tre. Quando ci sono musica e schiamazzi in piena notte, i residenti chiamano le forze dell’ordine che arrivano in fretta e invitano i ragazzi a tornare a casa.

Loro fingono di farlo per poi ritornare appena carabinieri e polizia se ne vanno e riprendere col fracasso. Le forze dell’ordine sono state chiamate e sono intervenute venerdì 22 all’1.50, domenica 24 a mezzanotte, venerdì 29 all’una. "Non ne possiamo più e questi ragazzi l’hanno sempre vinta – protesta un residente – perché non c’è nulla da fare: con i metodi messi in atto sin qui non si risolve la situazione. Se non si passa alle multe e alle denunce tutte le volte che questa gente viene colta sul fatto, non si ricava nulla. Abbiamo avvertito di nuovo il sindaco e il presidente del comitato ha parlato ancora con lui per ascoltare che cosa intenda fare per riportare la tranquillità nella zona. Il sindaco ha promesso di farsi carico del problema e di trovare una soluzione. Si parleranno ancora questa settimana".

Ma non è tutto. "Abbiamo anche messo il caso nelle mani del nostro legale, Vatinee Suvimol. È prevista la convocazione del sindaco Fabio Bergamaschi in sede di conciliazione. Tuttavia attendiamo il colloquio di questa settimana prima di procedere". Più delle forze dell’ordine però sin qui ha potuto la pioggia. Grazie al maltempo, le ultime notti sono trascorse tranquille.