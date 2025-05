No vax scatenati. Vandalizzato muro delle Poste

PIZZIGHETTONE (Cremona)Scritte in vernice rossa sul muro dell’Ufficio Postale di via Montegrappa. Sono comparse nelle notte tra domenica e lunedì, per mano di ignoti in prossimità del bancomat: "Wallet + € digitale = controllo totale" è il testo che si legge. I vandali hanno utilizzato della vernice a spray rossa e a notarle per primi sono stati i passanti e i pendolari diretti in stazione poco dopo l’alba. Le frasi che sono state scritte e i simboli rimandano alla galassia "No vax", così come lo slogan "Stop Legge Lorenzin". Sul posto anche i carabinieri dopo la segnalazione da parte del personale dell’Ufficio, che ha provveduto ad attivare le procedure per la rimozione dei graffiti. Pizzighettone non è certamente nuova a raid di questo tipo, tanto che pochi anni fa venne addirittura inscenata una vera e propria istallazione sotto i portici di palazzo comunale contro alcune manifestazioni in programma.

La stazione di Ponte d’Adda è spesso presa di mira dai vandali, tanto che sono stati diversi gli interventi di ripristino che si sono susseguiti nel tempo. Le scritte vandaliche stridono con la Tre giorni in piazza, la tradizionale rassegna merceologica che si è conclusa domenica sera. Per dare un nome a coloro che sono entrati in azione l’altra notte potrebbero essere utili le immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza attivo su tutto il territorio comunale. "Condanno il gesto, al netto di tutte le diversità di opinioni e del diritto di esprimersi, questi, stando alle scritte che hanno fatto, sono i no vax. Però secondo me questa non è la maniera civile per esprimere il proprio dissenso" sottolinea il sindaco di Pizzighettone, Luca Moggi.

I carabinieri stanno vagliando le immagini delle telecamere della Posta e potrebbero risalire all’identità degli autori.

D.R.