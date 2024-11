Nella scarpata con l’auto. Grave la conducente

CREMA (Cremona)

Grave incidente verso mezzanotte di venerdì sulla strada bassa che da Crema va a Ricengo, una via particolarmente stretta e insidiosa, nel tracciato cittadino. Una Peugeot 206 cabrio è uscita di strada, è finita in una scarpata alta due metri, si è ribaltata più volte nel campo con gravi conseguenze per la donna di 39 anni di Crema che era alla guida. Fortunatamente qualcuno ha poi visto l’auto nel campo e ha chiamato i soccorsi. Mancavano pochi minuti a mezzanotte quando sul posto sono arrivate un’ambulanza della Croce Verde di Crema e l’auto medica. LI soccorritori hanno trovato la donna imprigionata nell’abitacolo e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarla e poi permettere i soccorsi.

La 39enne non era cosciente quando le persone intervenute in suo aiuto hanno cominciato ad aiutarla. Il medico che l’ha presa in carico, viste le sue condizioni, ha fatto intervenire un’eliambulanza. L’elisoccorso si è alzato da Brescia e ha poi trasportato la donna agli Spedali civili di Brescia. Qui, poco dopo l’una, la 39enne è stata ricevuta in codice rosso e ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Terapia intensiva. Le sue condizioni sono rimaste stazionarie per tutta la giornata. Sul posto sono poi tornati i vigili del fuoco con le foto elettriche per permettere i rilievi da parte della polizia locale e il recupero del mezzo. Pier Giorgio Ruggeri