A Crema i dolcissimi debutti di Grello e La Torta di Julia. Chi apre e chi chiude in città

Crema (Cremona) – Negli ultimi giorni in città a tenere banco sono state le aperture di due pasticcerie. Nella centralissima via Mazzini ha debuttato Grello – dalla fusione dei cognomi dei due titolari – che ha ridato vita all’antica pasticceria Dossena, per decine d’anni al centro della via principale di Crema. E venerdì ha aperto i battenti La torta di Julia, in via De Gasperi, negozio molto atipico perché non solo offre pasticceria nostrana ma anche dolci tipici dell’Oriente e della Grecia che Raoua (nella foto), giovane siriana, sta portando all’attenzione dei cremaschi. Dolci raffinatissimi che la pasticcera offre ai clienti oltre alla possibilità di fermarsi per un the, una colazione, un momento di pausa. Il negozio porta il nome della figlia.

Dalla parte opposta, in piazza Garibaldi, ha chiuso il bar gelateria Bandirali, che ha trasferito il personale nel vicino Bar della Centrale in via Mazzini. Mentre ha alzato la serranda un giovane cinese che ripara e vende cellulari, nel suo secondo negozio dopo il primo a Lodi. E un altro straniero ha affittato gli spazi che furono della gloriosa pasticceria Treccia d’Oro per avviare un’attività di vendita e riparazione tappeti. Anche per lui si tratta del secondo negozio dopo il primo a Lodi.

Due aperture anche tra i ristoranti. Questa settimana ha aperto Atelier, nei locali dove c’era Vitium, il ristorante stellato di via del Ginnasio, a sua volta subentrato al Botero. Il ristorante ha aperto questa settimana con buon successo di pubblico. In via IV Novembre è al termine il cantiere per la ristrutturazione del ristorante giapponese che prende il posto delle Biciclette, lavori in corso ormai da mesi che avrebbero dovuto consentire l’apertura a fine settembre, rimandata però alla prima metà di novembre. Infine nuove attività in via XX Settembre. Dopo il trasferimento di Giolina da piazza Garibaldi, nei prossimi giorni aprirà 7/24, negozio di scarpe originalmente dipinte. E a metà della via al posto di Basedodici arriverà a novembre un altro negozio di abbigliamento. Proprio di fronte si trasferirà un terzo negozio di vestiti, che si sposta di una decina di metri promettendo un look del tutto nuovo.