Esce per fare una passeggiata ma non rientra a casa la sera: trovato morto nel canale. A individuare il corpo è stato il figlio

Vescovato (Cremona) – L’ha trovato il figlio, ieri mattina intorno alle nove, riverso in una roggia a Vescovato, nel corso d’acqua a fianco di via Mazzini, angolo via Cavour. L’uomo, Romeo Pavan, aveva 64 anni. Sul posto sono giunti i carabinieri del nucleo Radiomobile di Cremona e delle caserme di Pozzaglio e Vescovato, i vigili del fuoco, ambulanza della Croce Verde di Cremona e automedica.

Da quanto si è appreso, l’uomo mercoledì nel pomeriggio è uscito di casa come di consueto, per andare a fare una passeggiata e trovarsi con gli amici. Pavan è stato visto uscire da un bar intorno alle 22, ma nessuno l’ha visto rientrare a casa. Il figlio ieri mattina, non trovandolo, ha iniziato le ricerche ripercorrendo le vie dove il padre era solito transitare, finché in via Mazzini ha visto qualcosa nel canale che corre lungo la strada. Si è avvicinato al bordo e ha visto il padre a terra con il viso nell’acqua. Ha chiamato immediatamente i soccorsi, che hanno preso in carico l’uomo, ma hanno ben presto capito che per lui non c’era più nulla da fare. Sono in corso di accertamento le cause che hanno portato l’uomo a cadere nel canale e non si esclude che sia stato vittima di un malore.

Romeo Pavan faceva parte della comunità di giostrai che da diversi anni è stanziale in paese, in un terreno non lontano dal centro dell’abitato, su cui sono accampate le roulotte. Il cadavere è stato fatto portare all’obitorio ed è a disposizione del magistrato che a breve dovrebbe disporre l’autopsia per accertare le cause della morte.