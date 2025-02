Morto di malaria dopo il viaggio di lavoro. Risarciti i genitori

CAVATIGOZZI (Cremona)I genitori di Lorenzo Pagliari, il 38enne cremonese specialista elettronico dell’Ocrim, stroncato dalla malaria dopo un viaggio di lavoro in Camerun nel dicembre 2013 sono stati risarciti. La coppia, Amos e Cristina, era assistita dagli avvocati Davide Barbato, di Cremona, e Nicola Gaudenzi, di Milano. I legali hanno parlato di un "congruo risarcimento". I genitori escono così dal procedimento per omicidio colposo contro Alberto Antolini, amministratore delegato dell’azienda cremonese di via Massarotti, specializzata nella fornitura di impianti molitori, mangimifici e lavorazioni di cereali, della società Ocrim spa, e del medico del lavoro Nicoletta Bussacchini. Sarà risarcito anche il collega di Lorenzo, che un giorno prima del 38enne era finito nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale per malaria. Ora la difesa Ocrim, rappresentata dall’avvocato Marco Gamba, sta valutando di chiedere al gup riti alternativi. Non è escluso che si vada ad un patteggiamento. Lo si deciderà nell’udienza del 5 maggio.