Cremona, 29 luglio 2020 - Fabio Molinari è stato riconfermato dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona. Dopo la conclusione delle operazioni di conferimento degli Uffici vacanti ai vincitori del concorso per Dirigenti Amministrativi e pervenuto il necessario visto da parte degli organi di controllo, Fabio Molinari è stato confermato fino ad aprile 2021. “Ringrazio il Direttore Generale, Delia Campanelli, per la fiducia che mi ha voluto accordare assegnandomi due Uffici Territoriali, quelli di Cremona e Sondrio - commenta Molinari -. Tengo a ribadire tutto il mio affetto per la scuola della provincia di Cremona, che desidero servire con impegno, onestà e trasparenza. Sono felice di poter proseguire l’esperienza avviata un anno fa nel territorio cremonese, condivisa con soddisfazione con il personale dell'Ufficio, con i Dirigenti Scolastici, con i Docenti, il Personale della Scuola e le tante Istituzioni che collaborano attivamente alla causa dell'educazione dei giovani. Ci attende un grande lavoro che, però, non ci spaventa: lo spirito di collaborazione ci aiuterà a proseguire con serenità e dedizione nell'esclusivo interesse dei nostri studenti”.

Molinari è nato a Lovere nel 1977. Laureato in Lettere Classiche all’Università Cattolica del Sacro Cuore, è stato docente di italiano, latino e greco nei licei di Clusone e Lovere, prima di diventare docente a contratto di lingua greca alla Cattolica e, dal 2015, Dirigente di II fascia presso il Ministero dell’Istruzione con funzioni tecnico ispettive. È membro del CdA e della Giunta esecutiva della Fondazione “Accademia Tadini” di Lovere e del CdA della Fondazione “Collegio Universitario Santa Caterina” di Pavia.