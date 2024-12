Mentre una coppia riposa due ladri entrano in azione

Ladri a Credera. Negli ultimi giorni almeno quattro case sono state visitate dai ladri che, in due occasioni, sono anche stati visti. Il primo furto è avvenuto la scorsa settimana ai danni di un commerciante. L’uomo e la moglie si erano andati a riposare e due ladri sono penetrati nella loro abitazione, riuscendo a trovare i soldi che la coppia teneva in casa. Mentre i ladri erano in azione, è arrivato il figlio della coppia che ha notato un’auto parcheggiata in curva nei pressi della sua abitazione. All’interno c’era una persona alla guida. Quando il figlio è entrato in casa, ha sentito dei rumori, ha trovato una finestra aperta e quando è uscito a vedere se ci fosse qualcuno, ha visto che l’auto non c’era più. Rientrato in casa, ha controllato con i suoi genitori che nel frattempo si erano svegliati, che cosa mancasse e hanno constatato che i soldi che avevano in casa erano spariti.

Altra intrusione lunedì intorno alle 20, quando una persona ha chiamato i carabinieri perché in casa sua erano entrati i ladri e avevano preso dei fucili, regolarmente detenuti. Il sopralluogo dei carabinieri ha evidenziato che i ladri avevano scassinato un armadio blindato dove erano custodite le armi, ma poi i militari le hanno ritrovato abbandonate dietro un divano. Altri due furti sono avvenuti in due abitazioni nel fine settimana, ma si è in attesa che le vittime presentino denuncia.P.G.R.