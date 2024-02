Marito muore dopo incidente a Vescovato, lei scompare per due giorni: ritrovata a Napoli

Il marito, 75 anni, muore per arresto cardiaco dopo un tamponamento e la moglie, che era con lui in auto al momento dell’incidente, sotto choc si allontana a piedi dal luogo dell'incidente, a Vescovato, e scomparsa nel nulla. La donna, 64 anni, scomparsa giovedì da Pescarolo, nel Cremonese, è stata ritrovata dopo due giorni di ricerche e riportata a casa.

La vedova è stata riportata a casa oggi da un parente dove si era recata dopo l’incidente, nel Napoletano. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la donna, spostandosi probabilmente prima con il treno e poi con il pullman, sarebbe arrivata nel paese d'origine, in provincia di Napoli. E da qui il cugino l'ha riportata nel Cremonese ponendo fine alle ricerche.

Per oltre 48 ore infatti i vigili del fuoco di Cremona in collaborazione con i carabinieri di Piadena Drizzona e Vescovato, con le squadre composte da personale esperto in topografia applicata al soccorso, nucleo cinofilo di Brescia e il nucleo Sapr con i droni, avevano seguito varie piste per rintracciare la donna. Tutte organizzate partendo dal luogo dell'ultimo avvistamento, nel piazzale della stazione di Piadena Drizzona dove il passaggio della donna era stato ripreso dalle telecamere di video sorveglianza. Da quel momento in poi, il buio. Oggi la buona notizia con il ritorno a casa della 64enne.