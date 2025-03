Malore fatale alla guida. Corsa inutile del 118

A causa di un malore ieri, poco prima delle 13, è finito con la propria auto contro un’altra vettura, parcheggiata, a Crema (Cr). Il 65enne ha perso conoscenza mentre era alla guida, al suo fianco la suocera di 89 anni. Nonostante la velocità ridotta, l’auto non più governata ha abbattuto la segnaletica ed è finita nel senso opposto di marcia, poi lo schianto. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in pronto soccorso ma le manovre di rianimazione si sono rilevate inutili, per lui non c’è stato nulla da fare. Illesa invece la passeggera 89enne.