Madignano, matrimonio induista: tutto il paese invitato a partecipare alle nozze di Kajal Kumari e Jasvir Lal

Madignano (Cremona) – Matrimonio induista a Madignano. Domani si celebreranno le nozze con tradizioni induiste tra Kajal Kumari, ragazza nata in Italia e Jasvir Lal che in Italia è arrivato 16 anni fa. La notizia suscita interesse in tutto il paese, i cui abitanti sono stati invitati a partecipare al matrimonio.

La cerimonia religiosa si celebrerà in piazza Portici a Madignano a mezzogiorno e durerà circa due ore; sarà seguita poi da altri riti religiosi che verranno eseguiti in casa e il tutto terminerà con una serata di ballo in un locale di Cremona. Nella cultura indiana, il matrimonio è un passo molto importante della vita e viene quindi celebrato con tanti canti e balli tradizionali, i cosìddetti riti festivi pre matrimonio.

Ieri la sposa è stata unta con latte e curcuma come segno di purificazione e poi è stata decorata con disegni all’henné alle mani e ai piedi. Oggi invece verranno ricordati gli antenati degli sposi con delle preghiere e la sera si festeggerà con musica e balli.

Domani mattina prima si darà il benvenuto allo sposo, poi si pregherà e infine ci sarà la cerimonia religiosa che consiste nello scambio di ghirlande di fiori tra gli sposi che pronunceranno sette promesse, accompagnate con quattro o sette giri attorno al fuoco.

Jasvir Lai è lo sposo. Lavora a Offanengo in uno stabilimento che produce prosciutti. "Ci siamo conosciuti sette anni fa – dice Kajal Kumari, la promessa sposa –. Lui poi è andato a lavorare a Mantova e voleva che dopo il matrimonio mi trasferissi in quella città. Ma io sono molto legata a Madignano, dove ho vissuto tutta la mia vita e l’ho convinto a tornare da queste parti. Così lui ha trovato lavoro a Offanengo. Adesso andremo a vivere in una casa qui a Madignano".

Kajal ha seguito un corso di studi a Crema ed è estetista. Ha lavorato però nel campo immobiliare facendo per un certo tempo l’agente. Attualmente non lavora e dopo il matrimonio si dedicherà alla casa, in attesa di una nuova occupazione. Per civetteria ha chiesto di non pubblicare gli anni suoi e dell’ormai prossimo marito.