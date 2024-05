Lotto e 10eLotto, vinti a Soncino 62.750 euro. Le altre vincite in Lombardia

Soncino (Cremona) – Estrazioni del Lotto, a Soncino vinti 62.750 euro con una giocata da 3 euro.

La Lombardia è stata la grande protagonista dell'estrazione del Lotto avendo fatto registrare alcune delle vincite più importanti del concorso. La più alta è stata realizzata a Soncino, in provincia di Cremona, grazie ad una quaterna sulla ruota di Venezia (con i numeri: 12-15-48-57) da 62.750 euro. A Erba, in provincia di Como, è stato centrato un terno sulla ruota di Milano da 23.750 euro. Invece a Dervio, in provincia di Lecco, con una giocata da 5 euro totali sulla ruota di Firenze sono stati vinti 11.875 euro.

Premi anche dal 10eLotto dove un fortunato giocatore di Zibido San Giacomo, in provincia di Milano, ha realizzato un '7' da 15.000 euro con la Modalità Frequente, ovvero quella che si gioca ogni 5 minuti. Infine, a Milano sono stati vinti 6.500 euro.