Cremona, Lorenzo Pagliari muore di malaria a 38 anni. Fatale un’errata diagnosi

Cremona, 2 gennaio 20234 – Non ce l'ha fatta Lorenzo Pagliari, tecnico dell'Ocrim di Cremona, residente a Cava, deceduto sabato in ospedale per un'infezione malarica. Era tornato dal Camerun il 13 dicembre e non si era sottoposto a profilassi antimalarica.

L’errata diagnosi

La vigilia di Natale era stato colto da febbre che il 26 dicembre era stata diagnosticata come influenza da un medico. Il dottore aveva prescritto un antibiotico, oltre alla Tachipirina e al Brufen che Pagliari stava già assumendo: la febbre è sparita, ma la situazione non si è risolta, anzi il suo stato di salute generale è continuato a peggiorare. Tanto che sabato scorso i genitori, con i quali Pagliari viveva, avevano chiamato il 112 per farlo ricoverare.

Il ricovero

Giunto in ospedale a Cremona in coma, il 38enne era stato ricoverato in terapia intensiva e visitato poi da un infettivologo che aveva diagnosticato la malaria: nel reparto infettivi dello stesso ospedale, peraltro, un collega di Pagliari era ricoverato da qualche giorno per una forma leggera della medesima infezione. Purtroppo le terapie alle quali è sottoposto non hanno sortito effetti perché praticate troppo tardi. A mezzogiorno di sabato l’encefalogramma è risultato piatto e la morte è stata decretata alle 18.

Chi era

Lorenzo Pagliari, 38 anni, tecnico specializzato in elettronica andava in giro per il mondo a installare e testare macchine per la Ocrim, azienda di Cremona per la quale lavorava da vent'anni