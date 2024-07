Longo concede il bis: sua la maglia tricolore. Bene anche Marconi

Riccardo Longo, 14enne cremonese di Sergnano, si è laureato campione italiano su strada della categoria esordienti di secondo anno. Ha conquistato il titolo, ieri, nella prova unica svoltasi a Marginone di Lucca sulla distanza di chilometri 46. Longo, che difende i colori del Team Serio e in Toscana ha gareggiato con la maglia della rappresentativa della Lombardia, allo sprint ha regolato un drappello di corridori fra cui il laziale Andrea Fiacco del Team Coratti, e il piemontese Lorenzo Soldarini del Pedale Ossolano rispettivamente medaglia d’argento e di bronzo.

Nella top-ten anche il milanese Simone Marconi (UC Pessano) settimo classificato. Per Longo si tratta del secondo titolo italiano consecutivo. Il giovane cremonese (16 successi stagionali) aveva conquistato la sua prima maglia tricolore lo scorso anno con gli esordienti di primo anno. La corsa degli esordienti classe 2011 è stata vinta dal veneto Carlo Ceccarello (Asd Monselice) sesto posto per il campione lombardo Luca Ferro, varesino dell’Unione Ciclistica Bustese Olonia. In campo femminile la bresciana Elisa Bianchi (Flandres Love Sportland) ha conquistato il titolo tricolore della categoria allieve con 23“ di vantaggio sulla emiliana Alessia Orsi. Danilo Viganò