Litiga con la consorte e si ferisce alla gola. Trentasettenne finisce in ospedale

È ancora tutto da capire l’episodio che è avvenuto poco dopo

le 13 di ieri proprio davanti al piazzale della stazione di Mortara

e nel corso del quale un uomo di 37 anni di nazionalità peruviana

è rimasto ferito alla gola, probabilmente per un atto

di autolesionismo, con un coccio di bottiglia. Secondo una prima ricostruzione, effettuata dai carabinieri della locale stazione, l’uomo avrebbe avuto una discussione con la moglie, non è chiaro per quali ragioni. Forse la donna ha minacciato di chiudere la loro storia, e lui ha reagito ferendosi. Soccorso dal personale del 118, arrivato sul posto con le ambulanze di Croce Azzurra di Vigevano e Croce Rossa di Mortara, l’uomo è stato trasportato al Pronto soccorso del San Matteo di Pavia e ricoverato in codice giallo.

I militari si sono messi al lavoro per ricostruire l’accaduto.U.Z.