Lite stradale, un uomo finisce nella roggia

Lite tra due automobilisti che si sono trovati a passare per una strada troppo stretta per permettere a entrambi il transito. È accaduto venerdì intorno alle 18: uno da una parte, l’altro dall’altra, nessuno dei due che vuole fare retromarcia. Così i due conducenti sono passati dagli inviti agli insulti e ai fatti. A un certo punto sono scesi dalle rispettive auto e sono passati alle mani. Spingi tu che spingo anch’io, fin tanto che uno dei due ha spinto l’altro un po’ più forte, facendolo ruzzolare nella vicina roggia piena d’acqua. I soccorritori di un’ambulanza della Croce Verde di Soncino hanno recuperato il malcapitato in acqua, un trentaduenne bresciano, portandolo al pronto soccorso dell’ospedale di Brescia, dove è stato ricevuto in codice giallo. Quello che lo ha spinto, invece, è stato identificato da una pattuglia di carabinieri di Camisano.

P.G.R.