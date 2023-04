Crema, la lite tra minorenni finisce a colpi di taglierino: un ferito

Discussione finita a colpi di taglierino, con uno dei due contendenti in ospedale a farsi medicare dopo aver perso un bel po’ di sangue, lasciato sul marciapiede di piazza Garibaldi. Indagano i carabinieri. Quel che potrebbe sembrare poco più di un banale fatto di cronaca invece pone per l’ennesima volta in discussione la sicurezza di piazza Garibaldi, dove i protagonisti del fatto di sangue sarebbero due minori stranieri, noti a molti perché frequentatori assidui del posto.

Erano le 19.45 di giovedì, quando chi abita nella zona ha sentito delle grida, si è affacciato e ha visto un ragazzo che stava perdendo sangue. Ferito con un taglierino da un altro giovane, dopo un litigio non si sa bene scatenato da cosa. La ragazza del ferito ha chiamato il 112 e sul posto sono arrivate un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa che si sono occupate del giovane, l’hanno stabilizzato e poi portato in Pronto soccorso. Ne avrà per qualche giorno.

Il fatto è avvenuto sotto le telecamere che inquadrano un bancomat dell’Unicredit, quindi non sarà difficile per i carabinieri ottenere le immagini che hanno filmano l’aggressione. Quel che lascia perplessi è che giovani minorenni girino con taglierini in tasca e siano pronti a usarli. Ormai da tempo la città chiede, inascoltata, maggior attenzione per la sicurezza: troppe volte questi giovani, spesso minorenni, sono protagonisti di episodi oltre il limite che restano impuniti e dove troppo la legge arriva troppo tardi.