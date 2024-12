Lavori al riscaldamento. La cattedrale chiude per due settimane

In cattedrale, per risolvere l’ormai annoso problema del freddo, sarà installato un sistema a pedane radianti. L’obiettivo è tenere una temperatura di almeno 14 gradi e garantire un tepore aggiuntivo – durante le celebrazioni – che provenga da un particolare laminato da installarsi sotto i banchi della navata centrale. "L’operazione – spiega Marcello Palmieri, presidente del cda della cattedrale – è complessa sia sotto il profilo tecnico che artistico, ma gli studi ci hanno permesso di eseguire i lavori in tempi stretti. Tutto sarà in funzione il 29 dicembre, in occasione dell’apertura del Giubileo". Per allestire le nuove pedane radianti, si rende necessario chiudere il Duomo – nei soli giorni feriali - da oggi a lunedì 16 dicembre. In questo periodo, le celebrazioni feriali quotidiane, sabato mattina compreso, si terranno nella chiesa sussidiaria di San Bernardino – Auditorium Bruno Manenti. Dalla messa festiva del sabato alle 18 e per tutta la domenica, invece, le liturgie saranno regolarmente in cattedrale. P.G.R.