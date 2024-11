L’anello di una ragazzina s’infila nella grata. I pompieri lo trovano nella cantina di un negozio

Domenica mattina in via Dante, in pieno centro a Crema, una ragazzina ha chiamato i vigili del fuoco disperata: il suo prezioso anello era caduto infilandosi in una grata. Erano le 11 passate da qualche minuto quando i pompieri hanno cominciato a studiare la situazione. La grata chiudeva un buco profondo, quindi sarebbe stato meglio evitare di aprirlo per scendere fino a recuperare l’anello, che era ben visibile un paio di metri più sotto. Ma quella grata era sopra la cantina di un negozio che era aperto. Così i vigili del fuoco sono entrati nella bottega e hanno chiesto di accedere al locale. Il commerciante, un po’ sorpreso per il loro arrivo, ha subito acconsentito alla richiesta. I pompieri sono scesi in cantina, hanno trovato l’anello e lo hanno restituito alla ragazza.