Ladri in due villette. Presi soldi e gioielli

Assalto dei ladri a due ville a Casale Cremasco, ieri nella prima mattinata. In pieno giorno i malviventi sono entrati in azione dapprima in via Della Valletta e poi nella vicina via Giovanni XXIII. Gli assalti sono stati portati a termine presumibilmente tra le 8 e le 10. I malviventi sono entrati forzando le porte finestra sul retro delle abitazioni e poi, in pochi minuti, hanno cercato e poi trovato soldi e gioielli. Da notare che i banditi sono entrati indisturbati nella prima villetta, non visti dagli operai che stavano eseguendo lavori in una villa vicina. Evidentemente i malviventi hanno scelto i momenti più idonei per mettere a segno i colpi. Nelle due abitazioni i proprietari non erano in casa e i furti sono stati scoperti al loro rientro. Le incursioni sono state denunciate nella caserma dei carabinieri di Camisano e si stanno controllando le telecamere del paese.

P.G.R.