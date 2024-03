La Pergolettese si illude, poi il Novara pareggia

CREMA (Cremona)

È finito in parità lo scontro salvezza disputato allo stadio Voltini tra Pergolettese e il Novara in una gara combattuta con le due squadre che hanno cercato il successo fino all’ultimo secondo di gioco. La Pergo ha disputato una buona gara mettendo in campo tanta determinazione e organizzazione di gioco, ingredienti che hanno permesso di iniziare una striscia di risultati utili dopo la bella vittoria ottenuta sette giorni fa nella vicina Caravaggio contro l’Atalanta under 23. Da evidenziare le ottime prestazioni della linea difensiva e del reparto offensivo che in questo match della domenica delle Palme ha ritrovato il bomber Piu autore della rete del provvisorio vantaggio.

Punto che fa classifica ma che al momento non allontana i gialloblu dalla pericolosa zona play out. Per riuscire nell’intento gli uomini di mister Giovanni Mussa dovranno nelle prossime restanti cinque gare cercare di sbagliare il meno possibile.

Arini e compagni hanno tutto per centrare l’obiettivo salvezza diretta, ma sarà fondamentale ritrovare quella compattezza e lucidità in fase offensiva che avevano permesso di disputare un grande girone di andata.

La squadra di mister Giovanni Mussa tornerà in campo giovedi sera nel turno pre Pasquale per affrontare in trasferta la corazzata Padova,una partita proibitiva dove bisognerà assolutamente portare a casa punti con la speranza anche di qualche passo falso delle dirette concorrenti alla permanenza nel terzo campionato professionistico italiano. La cronaca della partita: al 7’ minuto di gioco Pergo insidiosa con un tiro di Bariti, la palla esce di pochissimo. Al 42’ gran diagonale di Jaouhari e splendida risposta di Minelli che sventa la minaccia.

Tre minuti dopo gialloblu in vantaggio con il bomber Piu che con un tiro di esterno fulmina Minelli. Al 10’minuto della ripresa bel diagonale di Corti ,la palla sfiora il palo alla destra di Soncin. Al 16’arriva il pareggio del Novara erfetto cross di Di Munno per l’accorrente Calcagni che riporta le sorti dell’incontro in parità.

Al 35’occasione Pergo con Tonelli che in tuffo di testa sfiora il due a uno. Non succede più nulla fino al triplice fischio finale del direttore di gara che sancisce il risultato di uno a uno tra due squadre vive pronte per disputare un grande finale di stagione.

Raffaele Sisti