Cremona, investita e uccisa sulle strisce pedonali: l’automobilista indagato per omicidio stradale

Cremona – Il pm di Cremona Giannangelo Maria Fagnani, titolare del procedimento penale per la morte della 72enne Tale Bushi, ha iscritto nel registro degli indagati per il reato di omicidio stradale l’automobilista che martedì 30 aprile 2024, alle 10 del mattino, in centro città, ha inspiegabilmente investito e ucciso la donna, di origini albanesi ma da diversi anni residente a Cremona, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in corso Campi. L’indagato è un un uomo di 64 anni di Scandolara Ripa d’Oglio (Cremona).

Il Sostituto procuratore ha inoltre disposto l’autopsia sulla salma della vittima che, dopo essere stata investita e scaraventata sull’asfalto dalla Mini Cooper Countryman condotta dall’indagato, è stata trasportata in condizioni disperate, con un gravissimo trauma cranico, all’ospedale Maggiore, dove, nonostante tutti i tentativi dei medici, è morta mercoledì 1 maggio. L’incarico sarà conferito martedì 7 maggio al medico legale Andrea Verzeletti.

Alle operazioni peritali parteciperà, come consulente tecnico per la parte offesa, anche il medico legale Luca Cavallini messo a disposizione da Studio3A-Valore, società specializzata nel risarcimento danni, a cui si sono affidati i familiari della donna.

Tale Bushi, che era vedova, ha lasciato 4 figli, tre dei quali risiedono a Cremona e uno dei quali abitava con lei, nonché 5 nipoti. Una volta ultimati gli accertamenti tecnici, verrà rilasciato il nulla osta alla sepoltura e i familiari potranno procedere con l’espatrio della salma: i funerali saranno celebrati in Albania.