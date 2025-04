Incidenti stradali alle rotatorie: ricoverati in ospedale automobilista e motociclista

Crema, 5 aprile 2025 – Mattinata caratterizzata da incidenti alle rotatorie. Il primo a Crema, in via Stazione, nei pressi del nuovo sottopasso; il secondo a Cremona in via Eridanio, in corrispondenza del rondò di via Trebbia. L’incidente di Crema è avvenuto intorno alle 8 in corrispondenza del nuovo rondò ovale che immette al sottopasso. Chi arriva da via Stazione ed è diretto verso il posteggio della Buca e i licei, ha la traiettoria completamente diritta. Il problema nasce per chi deve uscire dal parcheggio delle Mura venete, che ha la visibilità impedita da un’abitazione che sorge sulla sua sinistra ed è costretto a sporgersi, come è capitato ieri mattina quando una giovane donna di 31 anni a bordo della sua vettura, pensando non arrivasse nessuno, ha impegnato il rondò. Sfortunatamente dalla sua sinistra è arrivato un diciottenne a bordo della sua moto da cross che si è visto la strada improvvisamente sbarrata ed è finito contro la fiancata dell’auto, venendo sbalzato dalla moto e volando letteralmente al di là dell’auto. I soccorritori hanno subito richiesto l’ausilio di un’eliambulanza che si è alzata da Bergamo e ha trasportato il ragazzo nell’ospedale di Cremona dove è stato ricevuto in codice giallo. Le sue condizioni non destano comunque preoccupazione.

Il secondo sinistro è avvenuto a Cremona intorno a mezzogiorno, quando due auto, condotte da un quarantaseienne e da un ottantanovenne si sono scontrate. Sul poto i soccorritori hanno chiesto l’intervento di due elisoccorsi, alzatisi rispettivamente da Parma e Milano. Per il più giovane è stato necessario il ricovero al pronto soccorso di Cremona, dove è stato ricevuto il codice giallo, mentre l’anziano ha riportato contusioni di poco conto. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polstrada di Cremona. Sia a Crema, sia a Cremona, forti i disagi subiti da chi doveva transitare nelle due zone interessate dai sinistri.