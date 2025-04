Cremona, furgone tampona un camion sull’autostrada A21: grave un 35enne

Cremona, 8 aprile 2025 – Grave incidente tra un camion e un furgone, oggi pomeriggio, sull'autostrada A21 Brescia-Torino, nel tratto compreso tra Cremona e Castelvetro, in direzione Piacenza.

Erano circa le 15.30 quando un furgone, guidato da un uomo di 35 anni, ha tamponato il camion che lo precedeva: un impatto devastante, che ha distrutto l’abitacolo del mezzo.

Il 35enne è rimasto ferito molto gravemente, ed è stato soccorso dai sanitari del 118, intervenuti con ambulanza, auto medica ed elisoccorso, coadiuvati dai Vigili del Fuoco, che si sono occupati di estrarre il ferito dalle lamiere. Dopo essere stato stabilizzato, l’uomo è stato trasportato in elicottero agli spedali civili di Brescia, e ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni sono critiche.

La ricostruzione di cause e dinamica sono affidate agli agenti della Polstrada di Cremona, che si sono anche occupati di gestire la viabilità poiché lo svincolo di Cremona è stato chiuso temporaneamente, in direzione Piacenza, mentre in autostrada si sono formate lunghe code.