Incidente sul ponte di San Daniele, camion sfonda il guardrail e rischia di precipitare nel Po

San Daniele Po, (Cremona), 8 aprile 2025 – Tragedia sfiorata sulla provinciale 33 a San Daniele Po, in provincia di Cremona, in direzione Roccabianca: un mezzo pesante questa mattina è rimasto in bilico sul Ponte Verdi, rischiando di finire nel fiume.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il camion – per cause ancora da chiarire – avrebbe urtato e sfondato guardrail e barriera del ponte, rimanendo sospeso sul Po. Fortunatamente, il camionista è riuscito ad uscire dall'abitacolo prima dell'arrivo dei soccorsi.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenute dai comandi di Cremona e Fidenza quattro squadre dei vigili del fuoco, con due autopompe, un'autoscala e un'autogru.

Inevitabili i disagi al traffico: la circolazione è stata interrotta in entrambe le direzioni perché in quel tratto il ponte è a senso unico alternato vista la presenza del cantiere per lavori di ristrutturazione.