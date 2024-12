Il test dell’etilometro segna tre volte i valori massimi. Denunciati due uomini per guida in stato d’ebbrezza

I carabinieri hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un 52enne. La notte del 24 dicembre, verso le 3, la pattuglia si trovava sulla Paullese, nel tratto del comune di Dovera, e ha fermato un’auto che sbandava vistosamente. Sottoposto il conducente al test dell’etilometro, si è evidenziato un valore di 1,90 grammi/litro, quasi quattro volte il valore consentito. Il 52enne è stato denunciato, la sua patente è stata ritirata e l’auto sequestrata. La sera dopo i militari hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un giovane di 22 anni. La pattuglia era a Crema, nel quartiere di Ombriano, dove ha fermato un’auto. Durante l’identificazione, i militari hanno accertato che l’uomo aveva bevuto. Sottoposto al test dell’etilometro, si è evidenziato un valore di 1,40 grammi/litro, quasi il triplo del valore consentito. Via la patente e denuncia.