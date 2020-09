È il tenente colonnello Giuliano Gerbo il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Cremona. Il cambio al vertice è avvenuto ieri e il comandante sostituisce il suo pari grado Marco Piccoli, che a sua volta va a dirigere il IV battaglione carabinieri ‘Veneto’ di Mestre. Il tenente colonnello Gerbo ha 45 anni ed è originario di Asti, è coniugato e ha due figli, ha intrapreso la carriera militare nel 1994, frequentando i corsi dell’Accademia Militare di Modena e della Scuola di Applicazione Carabinieri di Roma. Il nuovo comandante ha lauree in Giurisprudenza, Scienze Politiche e della Sicurezza e prima di arrivare a Cremona ha ricoperto l’incarico di comandante del Reparto operativo del Comando provinciale di Torino. Gerbo ha avuto esperienze in Sicilia (Palagonia e Gravina di Catania) e poi, in Lombardia (San Donato Milanese e Monza).

© Riproduzione riservata