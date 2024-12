Ha un infarto, appuntato lo salva. Sfiorata la tragedia di Natale

Pranzo di Natale con salvataggio. Si stava avviando a conclusione un pranzo per la festività a cui era presente anche un parente che nella vita di tutti i giorni è un carabiniere, un appuntato in forza al servizio amministrativo del comando per la precisione. Tutto stava scorrendo in allegria e a un certo punto il nonno ottantenne è andato a sedersi su una poltrona. Il carabiniere presente al pranzo si è accorto che l’anziano si muove in modo anomalo sulla poltrona e mostrava di essere in preda a un malessere. A quel punto il militare ha deciso di entrare in azione senza lasciare tempo in mezzo. Si è mosso per andare a controllarlo, scoprendo subito che l’anziano non rispondeva ai richiami, che il polso era assente e che era in preda a un malore molto severo, forse un infarto che avrebbe potuto ucciderlo in poco tempo.

Il giovane ha quindi fatto chiamare subito i soccorritori e nel frattempo ha messo in atto le manovre salva vita che hanno consentito all’80enne di riaversi e di sopravvivere al malore. Il militare ha fatto stendere l’anziano e poi gli ha praticato il massaggio cardiaco, avendo cura di controllare che l’uomo non restasse soffocato. Sono stati minuti interminabili conclusisi quando il cuore dell’80enne ha ripreso a battere e il polso a pulsare. Quando sono arrivati i soccorsi, l’anziano è stato preso in carico dai soccorritori e subito portato in ospedale, dove l’80enne ha ricevuto le cure necessarie al caso ed è stato ricoverato in reparto, dove sarà monitorato e dove l’infarto che lo ha colpito sarà risolto. Qualche problema anche per il militare, che subito dopo l’arrivo del soccorritori ha ceduto al gravoso stress al quale era stato sottoposto e ha accusato un collasso nervoso. I soccorritori si sono occupati anche di lui e in breve l’appuntato è stato rimesso subito in sesto e poi ha ricevuto i complimenti, prima di parenti e soccorritori e poi anche dal suo comandante di caserma, al quale qualcuno aveva raccontato quanto fatto durante il pranzo di Natale. "E’ il più bel Natale della mia vita", ha commentato il carabiniere una volta che tutto era terminato.