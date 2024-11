Guardia aggredita, sei minori denunciati

Sei giovani, tutti minorenni, sono stati denunciati dalla polizia locale per l’aggressione a una guardia giurata del centro commerciale CremonaPo avvenuta il 13 ottobre scorso. Quella sera la pattuglia della polizia locale era intervenuta per una colluttazione tra alcuni minorenni e un addetto alla sicurezza del centro commerciale. Erano stati fermati e identificati due giovani, mentre quattro erano riusciti a dileguarsi. Nello zaino di uno dei due giovani erano stati trovati alcuni oggetti spariti da un negozio del centro e per questo motivo il minore era stato denunciato per ricettazione, mentre l’altro ragazzo per minacce e lesioni personali. I due erano poi stati affidati ai genitori. La polizia locale ha avviato le indagini per risalire alle identità degli altri ragazzi scappati. Le ricerche hanno portato alla identificazione e alla denuncia degli altri quattro giovani, anch’essi tutti minorenni.

P.G.R.