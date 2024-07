Scontro tra due auto a Gallignano, undicenne ricoverato in terapia intensiva

Gallignano (Cremona) – È ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo un bambino di 11 anni, vittima la notte scorsa di un grave incidente mentre viaggiava in auto con il padre. Lo scontro è avvenuto attorno alle 3 del mattino a Gallignano, probabilmente a causa del mancato rispetto di uno stop da parte di un’altra auto, una Audi a bordo della quale viaggiavano quattro ragazzi di nazionalità marocchina, che è finita contro la Honda dove viaggiava il bambino insieme al padre.

Nell’urto ad avere la peggio è stato l’undicenne che ha riportato un grave trauma cranico. I soccorritori della Croce Verde di Soncino, i primi ad arrivare sul posto, hanno allertato l’elisoccorso che è giunto in pochi minuti da Bergamo. Stabilizzato il bambino è stato portato al Papa Giovanni XXIII e ora si trova nel reparto di terapia intensiva in prognosi riservata. Anche padre è stato ricoverato con ferite alle gambe, mentre i quattro giovani non hanno praticamente avuto conseguenze. La ricostruzione della dinamica è affidata ai carabinieri del Radiomobile di Crema.