Entravano nei supermercati e fuggivano dall’uscita di emergenza con i carrelli pieni di merce (non pagata), denunciate tre ladre

Arrivavano nei supermercati in auto e parcheggiavano il più vicino possibile alle uscite di emergenza in modo da poter fuggire velocemente nel caso qualcosa fosse andato storto. Tre donne sono state denunciate per aver rubato merce per diverse migliaia di euro nei supermercati di una stessa catena commerciale, nel Cremonese. In due giorni le ladre, di età compresa tra i 22 e i 29 anni, tutte con precedenti di polizia e senza fissa dimora, hanno messo a segno tre furti. Ad identificare le responsabili dei colpi sono stati i carabinieri della stazione di Castelleone, nel Cremonese, che a metà febbraio scorso hanno raccolto le denunce dal responsabile della sicurezza della catena di supermercati.

In particolare, nel primo caso, nel negozio di Castelleone, avrebbero rubato della merce del valore di circa 2.500 euro; nel secondo caso, a Soresina, si sarebbero impossessate di merce per quasi 2.000 euro e, nel terzo caso, avvenuto a Cremona, avrebbero preso prodotti vari per quasi 3.500 euro. Ricevute le denunce, i militari hanno avviato le indagini, notando che ad agire erano sempre le stesse tre donne. Ciascuna di loro, prendeva un carrello ed entrava nei negozi, riempiendolo di prodotti. Infine, tutte insieme si avvicinavano a una porta di emergenza dei negozi e la aprivano, uscendo di corsa e caricando rapidamente tutta la merce sull'auto che avevano nei pressi, per poi scappare velocemente.

I militari hanno acquisito le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza interni ed esterni, dai quali è stato possibile osservare il passaggio dell'auto con la quale erano arrivate e, successivamente, erano fuggite, nonché le varie fasi dei furti. Partendo dalla targa del veicolo, sono riusciti a risalire alla loro identità e il mezzo è stato fermato alcuni giorni dopo da una pattuglia della radiomobile di Crema a Spino d'Adda, lungo la Sp 415. A bordo le tre donne che sono state portate in caserma e denunciate per furto aggravato