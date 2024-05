Cremona, derubano anziani nei parcheggi: sgominata gang delle monetine

Cremona – Quattro mandati d’arresto da parte della polizia di Cremona nei confronti di altrettanti sudamericani specializzati nei furti con la tecnica delle monetine e ritenuti autori di almeno trentacinque colpi.

L’inchiesta della polizia ha preso spunto un anno fa quando, già da tempo informati di questo tipo di furti, due poliziotti su un’auto civile e un agente in moto si sono appostati in un parcheggio e hanno notato un’auto con tre sudamericani a bordo girare nello stesso in modo sospetto.

Quando l’auto si è allontanata, gli agenti l’hanno seguita e notata effettuare sopralluoghi in altri quattro parcheggi di altrettanti supermercati, fino a fermarsi in uno e mettere in atto, ai danni di un’anziana, la loro tecnica.

Quando la donna si è fermata davanti alla sua auto per mettere la spesa nel bagagliaio, loro avevano gettato a terra alcune monetine, avvertito la loro vittima che le erano caduti dei soldi e poi le avevano sottratto la borsa. I ladri erano fuggiti inseguiti per alcuni chilometri dagli agenti e si erano fermati solo quando si erano infilati in una via senza uscita. Gli agenti erano riusciti ad arrestare due ladri su tre e a portarli in carcere.

Controllando le immagini delle telecamere presenti nei vari parcheggi dove sono stati perpetrati i furti, la polizia ha identificato sia il ladro che era riuscito a fuggire, sia un quarto elemento spesso presente nei vari furti. Al termine delle indagini i quattro sono stati accusati di 35 furti. In merito ai due arrestati dello scorso maggio, il giudice ha convalidato l’arresto per entrambi ma ha mantenuto in carcere solo uno dei due, un peruviano di 30 anni pregiudicato e ritenuto il “capo“. Gli altri due elementi sono ricercati.