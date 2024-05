A Crema il funambolo Davide Spaccasassi: a spasso tra le nuvole dal Duomo al Torrazzo

Crema (Cremona) – Stupore. È la parola giusta per chi, sabato 25 maggio alle 17.30 passerà in piazza del Duomo e guarderà il cielo. Lassù vedrà un giovane che cammina tra le nuvole: Davide Spaccasassi, funambolo ed equilibrista di fama internazionale che camminerà su una slackline – fettuccia di poliestere o nylon oppure più raramente di altri tessuti sintetici come kevlar o dyneema, tesa tra due punti su cui si cammina – tirata tra il campanile del Duomo e il Torrazzo a un’altezza di 46 metri.

Il ventinovenne di San Benedetto del Tronto incanterà grandi e piccini con una disciplina spettacolare. Una sorta di volo d’angelo, come quello che compie la Colombina di Venezia in un richiamo alla città lagunare, da sempre legata alla cittadina lombarda. "Camminare sopra Crema sarà un’emozione unica", prevede Davide. L’evento fa parte del Franco Agostino Teatro Festival, associazione nata a Crema con l’obiettivo di promuovere la sensibilità artistica ed espressiva di ragazzi e adolescenti. E, a mano a mano che gli anni passano, la parola d’ordine è diventata “stupire“.

Così ogni anno c’è la gara a trovare qualcosa che sappia lasciare a bocca aperta. E stavolta l’organizzazione scommette su Davide Spaccasassi e la sua slackline. Il funambolo ha stupito ed emozionato tutti gli spettatori che, dalle piazze e dalle strade, hanno guardato col fiato sospeso le sue spettacolari esibizioni. E stavolta, sabato 25 maggio, il funambolo passeggerà nel cielo di Crema.