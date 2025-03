Fuga su vettura rubata. Inseguiti fino a Lodi finiscono in un fosso

Inseguimento dei carabinieri l’altra sera per 15 chilometri nei confronti di una Audi Q3 che ha poi terminato la fuga a Lodi, finendo in un fossato. Intorno alle 20, al rondò di Ca’ delle Mosche, l’Audi Q3 non si ferma all’alt dei carabinieri. Inizia una folla corsa sulla tangenziale di Crema, con sorpassi proibiti e i carabinieri dietro ai fuggitivi. L’Audi esce nella zona industriale di Bagnolo e prosegue a tutta velocità verso Lodi. I militari avvertono i colleghi lodigiani. Alle porte della città l’Audi tampona una gazzella dei carabinieri che cercava di sbarrare la strada, poi si ferma in un fossato nella zona commerciale, in via Caponnetto, mentre un’auto dei carabinieri finisce in un fosso. Altri militari a piedi si gettano all’inseguimento delle persone uscite dall’Audi, risultata poi rubata: una donna viene fermata, un uomo riesce a fuggire. P.G.R.