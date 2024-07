Finisce contro un palo, era ubriaco: denunciato cinquantenne

Incidente ieri poco dopo le 4.30. Un Fiat Doblò condotto da un cinquantenne di Credera Rubbiano, mentre viaggiava da Gombito in direzione Montodine, ha perso il controllo del mezzo, è uscito di strada e ha centrato un palo della luce, piegandolo pericolosamente. Sul posto sono arrivate auto medica e ambulanza della Croce verde di Castelleone, poco dopo i vigili del fuoco di Crema che hanno messo in sicurezza il palo della luce e il Doblò, seguiti da una pattuglia della Polstrada di Crema per i rilievi. Il conducente, praticamente illeso, è stato sottoposto all’etilometro che ha dato esito positivo, con un risultato superiore a 1.50 g/l. Per questo la patente gli è stata tolta e il suo mezzo sequestrato. Denunciato per guida in stato di ebbrezza, dovrà pagare il palo abbattuto. P.G.R.