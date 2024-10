Finanziati i progetti migliori. Efficientamento energetico. Pioggia di soldi sui comuni

Pioggia di soldi sul Cremasco. Ammontano a quasi sette milioni i fondi che regione Lombardia verserà a fondo perduto nelle casse dei sette comuni cremaschi che sono risultati idonei al bando Recap che ha come obiettivo il finanziamento di interventi di efficientamento e riqualificazione energetica del patrimonio edilizio degli enti locali, con maggiore attenzione agli edifici grandi consumatori di energia. La lista dei comuni cremaschi risultati idonei e finanziati è la seguente: ad Agnadello 906.016 euro per l’istituto scolastico; a Izano 841.909 euro per la riqualificazione energetica della cascina comunale; a Madignano 997.791 euro per la sala Capriate, sede della biblioteca; a Monte Cremasco 796.549 euro per ristrutturare il vecchio palazzo comunale; a Offanengo 1milione di euro per la riqualificazione del palazzo comunale; a Rivolta d’Adda 968.480 euro; a Vaiano Cremasco un milione di euro. I progetti presentati per ottenere i fondi sono già pronti per essere attuati. A questi si aggiungono altri cinque centri del Cremonese (Grumello Cremonese ed Uniti che riceverà 209.532,75 euro, Martignana di Po 964.045,67 euro, Motta Baluffi 383.809,54 euro, Rivarolo del Re ed Uniti 197.950 euro e Spinadesco 612.292,50 euro), uno del Lodigiano (Valera Fratta per 979.852,21 euro) e cinque del Pavese (Borgarello 150.386,20 euro, Casei Gerola 948.831,08 euro, Cava Manara 988.097,89 euro, Gerenzago 276.340,56 euro, Gropello Cairoli 625.815,91 euro). Una volta ricevuti i finanziamenti, il comune dovrà solo indire un’asta per assegnare i lavori e poi cominciare. Sono 83 i progetti finanziati a fronte dei 180 presentati. La dotazione totale di 69 milioni è stata garantita dai fondi europei per lo sviluppo regionale per le annualità 2021-2027.

Gli interventi comprendono una riqualificazione dell’involucro edilizio (come coibentazione delle superfici esterne, rifacimento delle coperture, sostituzione dei serramenti) finalizzata al miglioramento delle prestazioni energetiche di almeno il 30% rispetto alla situazione pre-intervento. Sono inoltre finanziati gli impianti e i sistemi per la generazione e la gestione dell’energia da fonti rinnovabili. Intanto vengono ufficializzate le comunità energetiche del Cremasco, che sono nove e interesseranno una quarantina di comuni per circa 130mila abitanti e che si chiameranno Crema, Adda-Serio, Fulcheria, Alto Cremasco, Gerundo, Palate e fontanili, Oglio-Serio, Valle dell’Adda e Izanese. Tuttavia, all’interno del Cremasco, ci sono paesi che non hanno aderito e a dire no per differenti motivi, o a prendersi del tempo in attesa di altre informazioni, sono Casale Cremasco, Camisano, Trigolo, Vaiano, Ricengo, Torlino Vimercati e Campagnola Cremasca per un totale di poco meno di 20mila abitanti.