Fiamme nel magazzino, fumo in negozio

Un vasto incendio è divampato ieri pomeriggio nell’area commerciale di via Piacenza a lato della rotatoria tra la SS10 e la Sp1. Il capannone è quello del negozio Enjoy, gestito da imprenditori cinesi. Dai primi riscontri, sembra che le fiamme siano partite dal magazzino retrostante con il fumo che ha poi invaso il negozio in orario di apertura. Erano circa le 18 quando sono scattate diverse richieste d’intervento e sul posto, con vigili del fuoco e carabinieri, sono intervenuti anche i soccorsi sanitari di Areu, per l’allarme che riferiva di persone coinvolte. Nessuno è rimasto ustionato e le quattro persone poi soccorse – due donne di 30 e 49 anni e due uomini di 25 e 48 – hanno riportato “solo“ sospette intossicazioni da fumo. Sono state portate con l’ambulanza all’ospedale di Voghera in condizioni non critiche. Le operazioni di spegnimento sono proseguite a lungo, le cause del rogo sembrano accidentali.