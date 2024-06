Festa sul fiume. Rapinata dell’incasso

SONCINO (Cremona)

Rapina schok alla volontaria. L’altra notte una donna che aveva con sé l’incasso della della festa sul fiume è stata assalita da banditi che le hanno portato via tutto il denaro. La donna era al volante della propria auto, verso l’una di notte al termine della festa, e aveva con sé il ricavato della serata. È arrivata al semaforo del borgo, in via Brescia, quando è stata affiancata da un’altra auto. Prima che potesse rendersi conto di quel che stava succedendo, un bandito è sceso dall’auto, si è avvicinato a quella della volontaria e ha infranto il finestrino, afferrando poi la borsa con i soldi. Quindi è risalito in auto ed è fuggito.

La volontaria, scossa da quanto accaduto, ha chiamato subito i carabinieri che sono arrivati in via Brescia rapidamente, ma dei rapinatori non c’era più alcuna traccia. Al momento non si sa se la rapinata abbia preso nota della targa dei banditi. I carabinieri stanno controllando telecamere e varchi a caccia di indizi utili per risalire agli autori. Il colpo comunque appare ben studiato. I malviventi con ogni probabilità lo hanno preparato prima. Si sono informati sulle abitudini della cassiera, sulla sua auto e sul tragitto che avrebbe compiuto per far ritorno a casa dopo aver prelevato il denaro. L’hanno seguita e, quando si è fermata al semaforo, sono entrati in azione. Così facendo però con ogni probabilità sono passati sotto i varchi e qualcuna delle numerose telecamere disseminate per il borgo dovrebbe averli filmati. Non è stata rivelata l’entità del bottino, ma si parla di diverse migliaia di euro.

Pier Giorgio Ruggeri