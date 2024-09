Festa del Salame. Laboratori e showcooking

L’assessore regionale Barbara Mazzali ha presentato in Regione la sesta edizione della Festa del Salame, l’evento gastronomico dedicato a uno dei salumi più amati in tutto il mondo, che si svolgerà da venerdì 4 ottobre a domenica 6 nel centro di Cremona. In questi tre giorni si potranno conoscere e degustare le varie tipologie di salame, e non mancheranno anche incontri culturali, ospiti illustri, premiazioni, showcooking. Tra stand enogastronomici, laboratori di cucina e degustazioni guidate, i visitatori potranno immergersi in un viaggio alla scoperta di sapori unici, show-cooking e incontri con i produttori locali. La manifestazione comprende laboratori dedicati anche ai bambini.