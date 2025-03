Fermo in mezzo alla strada col motore acceso. Era troppo ubriaco per riuscire a guidare

Quasi cinque volte oltre il consentito. Così ha perso patente e furgone e ha dovuto farsi venire a prendere per tornare a casa. Protagonista un trentanovenne trovato l’altra sera verso le 23 fermo in mezzo alla strada in via Medaglie d’Oro con il suo furgone dal motore acceso. I carabinieri del Radiomobile, arrivati per verificare cosa stesse accadendo, hanno subito avvertito un forte odore di alcol. A quel punto hanno fatto soffiare il trentanovenne nell’etilometro e il risultato è stato stellare: 2.30 g/l. Dopo aver preso le generalità dell’ubriaco, i carabinieri hanno provveduto a ritirargli la patente e, visto che il furgone era intestato a lui, anche a sequestrarglielo. Così il trentanovenne ha dovuto avvertire qualcuno per farsi venire a prendere per poter rientrare a casa.