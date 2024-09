Fedi nuziali rubate dai ladri. I nipoti le regalano nuove

Sorpresa alla tradizionale festa degli sposi, domenica scorsa. In chiesa si sono presentate venti coppie di sposi del paese. Una di loro non aveva le fedi alle dita perché i ladri, che avevano razziato la loro casa, le avevano trovate e rubate. Durante la festa per questa coppia, Roberto Pozzi e sua moglie Lucia (nella foto), è arrivata una sorpresa del tutto inaspettata. Al momento della benedizione delle fedi, d’accordo con il parroco don Emanuele Barbieri, i nipoti si sono fatti avanti e hanno consegnato ai due una coppia di fedi nuove. Emozione per questo momento magico e poi la celebrazione è continuata. Venti le coppie di sposi che hanno aderito all’invito, da quella che festeggia i 5 anni di matrimonio a quella che ne festeggia ben 60 (Giovanni Marchetti e Bruna Aschedamini). Dopo la messa tutti in oratorio per un aperitivo e, per chi si è voluto fermare, per il pranzo preparato dalle cuoche volontarie con tanto di taglio di torta nuziale. P.G.R.