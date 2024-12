Esposta nella chiesa di San Bernardino reliquia del Papa buono

Sabato a Vergonzana, ieri a nella parrocchiale di San Bernardino. È la reliquia di San Giovanni Paolo II, il papa polacco elevato al soglio di Pietro e venuto in visita a Crema nel giugno del 1992. È stata inviata qui perché l’unità pastorale di San Bernardino, Castelnuovo e Vergonzana si intitola proprio a lui e perché il diacono Antonino Arcidiacono ha chiesto e ottenuto dall’arcivescovo Stanislaw Dziwisz di ospitarla nella parrocchia. Si tratta di una goccia di sangue del papa santo. Arcidiacono è andato personalmente a Roma dall’arcivescovo per ricevere la reliquia, a inizio di questo mese e, dopo averla ottenuta, l’ha portata a Crema. Dopo l’esposizione a Vergonzana, ieri mattina alle 10 nella chiesa di San Bernardino, davanti a una folla di cittadini, durante la messa solenne la reliquia è stata mostrata e poi dalle 17 è rimasta esposta ai fedeli che desideravano entrare in chiesa per un saluto e una preghiera, magari con una grazia da chiedere. "Ci è stato fatto un grande dono - ha detto il parroco don Lorenzo Roncali - e proprio nella domenica della carità abbiamo chiesto ai bambini di portare qualche cosa, qualche prodotto da regalare a chi ne ha bisogno, sull’esempio del papa santo al quale si intitola la nostra unità pastorale". Piergiorgio Ruggeri