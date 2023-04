Cremona, fanno esplodere il bancomat in viale Po e scappano con 70 mila euro

Nella notte tra venerdì e sabato alcuni ladri a volto coperto hanno imbottito di esplosivo il bancomat della banca BPer di viale Po e lo hanno fatto saltare per rubare il contante contenuto nel dispositivo. Il boato ha svegliato decine di residenti e i ladri sono fuggiti sgommando a tutta velocità dopo pochi secondi.

Questa tecnica serve per non fare macchiare i soldi con l’inchiostro che normalmente viene spruzzato dai sistemi di sicurezza. Complessivamente, si sono portati via un bottino di circa 70 mila euro.

Sul posto, che si affaccia su Piazza Cadorna, sono arrivati gli uomini della polizia per effettuare i rilevamenti e visionale le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Ci sarebbero anche alcuni testimoni oculari, che dal bar Sole, di fronte alla banca, avrebbero assistito al furto.