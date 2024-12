Ennesimo furto nelle farmacie. Telecamere girate, porta sfondata. Ladri in fuga con ottocento euro

VAIANO CREMASCO (Cremona)

Ladri di nuovo in azione. Nel mirino ancora le farmacie del Cremasco e del Lodigiano. Dopo i colpi, nella notte tra martedì e mercoledì, a Scannabue e Palazzo Pignano, a Vaiano è toccato alla farmacia gestita dalla famiglia Quartaroli, in via Gramsci. Nei due casi precedenti le irruzioni erano state portate a termine tra le 4 e le 4.30, mentre a Vaiano sono arrivati intorno alle cinque. Sembra certo che i banditi si muovano in bicicletta, almeno uno di loro, come testimoniano le riprese delle telecamere. Una volta arrivati a Vaiano, i malviventi hanno sfondato con un tombino il cristallo della porta e, incuranti dell’allarme che si è messo a suonare, hanno raggiunto la cassa, l’hanno aperta e poi hanno preso i soldi contenuti, circa 800 euro. Prima però di effettuare il colpo hanno raggiunto le telecamere e le hanno girate in modo che non potesse riprenderli. Stavolta però il furto non è stato così semplice. Il cristallo ha resistito ai primi colpi del tombino e, quando si è frantumato, le schegge hanno ferito uno dei due banditi, che ha perso sangue. Proprio da queste tracce, insieme alle riprese delle telecamere, i carabinieri, intervenuti dopo l’attivazione dell’allarme, confidano di trovare elementi utili alle indagini.

Quello ai danni della farmacia Quartaroli è l’ennesimo furto in meno di tre mesi ai danni di farmacie del Cremasco dove si sono registrati episodi simili a Nosadello, Scannabue e Palazzo Pignano, Casaletto Ceredano, Dovera (due), Castelleone, Casaletto Vaprio e Crema, unica rapina per mano di un bandito solitario armato di coltello che si è presentato nella farmacia Conte Negri alle 11 del mattino.